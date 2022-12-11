Няня и её жертвы на постере финального сезона «Прислуги» Шьямалана

Прислуга, от которой слишком многое зависит, включая жизни и будущее главных персонажей. Как раз этот момент решили акцентировать на постере финального сезона «Прислуги» — многосерийного хоррора М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Финальные эпизоды стартуют на цифровой платформе Apple TV+ 13 января.

А начиналось всё относительно мирно, пусть и после пережитой трагедии — проходившие психологическую реабилитацию супруги пригласили в свой дом молодую няню для кукольного младенца, и с тех пор пережили столько, что иным и не снилось в самых страшных кошмарах.

Актёрский состав четырёхсезонного мистического хоррора возглавляют Нелл Тайгер Фри, Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз и Руперт Гринт.