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Няня и её жертвы на постере финального сезона «Прислуги» Шьямалана

Прислуга, от которой слишком многое зависит, включая жизни и будущее главных персонажей. Как раз этот момент решили акцентировать на постере финального сезона «Прислуги» — многосерийного хоррора М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Финальные эпизоды стартуют на цифровой платформе Apple TV+ 13 января.

Постеры сериала «Прислуга»

А начиналось всё относительно мирно, пусть и после пережитой трагедии — проходившие психологическую реабилитацию супруги пригласили в свой дом молодую няню для кукольного младенца, и с тех пор пережили столько, что иным и не снилось в самых страшных кошмарах.

Актёрский состав четырёхсезонного мистического хоррора возглавляют Нелл Тайгер Фри, Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз и Руперт Гринт.

Теги
ГалереяПрислуга
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