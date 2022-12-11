Новые сериалы недели: Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон зажгут в приквеле «Йеллоустоуна»

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Disney+

Молодая латиноамериканка Джесс Моралес в составе пёстрой команды друзей отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище. Вот вам и весь сюжет.

В недрах Disney кому-то в голову пришла «гениальная» идея снять сериал по киносерии «Сокровище нации», не привлекая к производству исполнителя главной роли Николаса Кейджа. К тому же акцент смещён на расовое разнообразие, что нынче в трендах. Но, может, кому-то похождения этих персонажей и придутся по душе.