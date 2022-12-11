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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон зажгут в приквеле «Йеллоустоуна»

Источник: Paramount+

Среди многосерийных премьер в ближайшие дни отметятся две стриминговые премьеры. Цифровая платформа Disney+ попаразитирует на кинодилогии «Сокровище нации» с Николасом Кейджем (в сериале с подзаголовком «Грань истории» его можете не ждать). А видеосервис Paramount+ презентует очередной приквел «Йеллоустоуна» под лаконичным названием «1923 год».

Понедельник, 12 декабря

 
Конец сезона2
FOX
Уборщица Cleaning Lady

драма

В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон

Создатель Миранда Куок

Второй сезон криминальной драмы завершится двенадцатой серией At Long Last. Телеканал FOX пока не сообщал, собирается ли продлевать сериал на третий сезон.

Видео

Среда, 14 декабря

 
Премьера+
Disney+
Сокровище нации: На краю истории National Treasure: Edge of History

приключенческий

В ролях Кэтрин Зета-Джонс, Зури Рид, Лизетт Алексис, Джордан Родригес, Антонио Киприано, Линдон Смит

Создатель Габриэль Льянас

Молодая латиноамериканка Джесс Моралес в составе пёстрой команды друзей отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище. Вот вам и весь сюжет.

В недрах Disney кому-то в голову пришла «гениальная» идея снять сериал по киносерии «Сокровище нации», не привлекая к производству исполнителя главной роли Николаса Кейджа. К тому же акцент смещён на расовое разнообразие, что нынче в трендах. Но, может, кому-то похождения этих персонажей и придутся по душе.

Видео

Пятница, 16 декабря

 
Конец сезона1
Apple TV+
Шантарам Shantaram

драма

В ролях Чарли Ханнэм, Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд

Создатель Стивен Лайтфут, Эрик Уоррен Сингер

Двенадцатая серия All the Way From There Just to Get to Here станет заключительной для экранизации одноимённого книжного бестселлера. Если только Apple TV+ не задумал растянуть её на два сезона.

Видео, Сайт

Воскресенье, 18 декабря

 
Премьера+
Paramount+
Йеллоустоун: 1923 1923

драма

В ролях Харрисон Форд, Тимоти Далтон, Хелен Миррен, Роберт Патрик, Себастьян Роше, Брайан Джерати

Создатель Тейлор Шеридан

События приквела разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии.

Тейлор Шеридан продолжает раздвигать горизонты своей вестерн-империи на просторах Paramount+. Франчайз «Йеллоустоун» презентует сериал-приквел о предках Даттонов из 20-х. При этом каст возглавляют мастодонты — Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон. Шеридан и компания знают толк в привлечении аудитории.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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