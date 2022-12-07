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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристы «Ведьмака» заявили: они вместе с шоураннером самые большие фанаты книг

Источник: Netflix

Стартовала промо-кампания «Ведьмака: Происхождения», и творческой команде франчайза наконец-то разрешили отреагировать на тонны критики, обрушившейся на головы создателей «Ведьмака» после откровений бывшего сценариста сериала и громкой новости об уходе из проекта Генри Кавилла.

Зрители даже онлайн-петицию запустили с требованием уволить так называемый творческий коллектив и вернуть исполнителя главной роли, но они ведь не знали, что лучших профессионалов для «Ведьмака» просто невозможно отыскать.

Вам это подтвердят свежие твиты в поддержку шоураннера и сценаристов от… самих сценаристов «Ведьмака».

Лорен Шмидт Хиссрич — один из лучших шоураннеров, которых я знаю, а сценаристы «Ведьмака» максимально преданны своему делу и всегда готовы оказать поддержку. В третьем сезоне вы увидите одну из лучших работ Кавилла и нас, сценаристов. А то, что последует за ним (третьим сезоном — прим. авт.), просто сорвёт людям крышу.

Хавьер Грильо-Марксуа, сценарист третьего сезона «Ведьмака»

И если крышу вам не снесло от первого заявления, то есть и ещё более фееричное высказывание.

Вы не отыщете больших фанатов мира «Ведьмака», чем люди, работающие над сериалом. Бесчисленное количество людей по обе стороны камеры выложилось в этом проекте по полной благодаря Лорен Шмидт Хиссрич.

Мэтт Д’Амброзио, сценарист второго сезона «Ведьмака»

Ну уж если после таких-то откровений вы не согласитесь посмотреть третий сезон, то вы просто звери, господа.

Теги
Ведьмак
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