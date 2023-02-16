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«Покерфейс» Райана Джонсона получил второй сезон

Источник: Peacock

Детективные истории Райана Джонсона, автора киносерии «Достать ножи», обязательно продолжатся. Стриминговый сервис Peacock продлил на второй сезон сериал-расследование «Покерфейс» с Наташей Лионн в главной роли.

Лионн играет Чарли, обладательницу сверхразвитого чутья на ложь. Главная героиня отправляется в вынужденное путешествие по стране, и по пути ей встречаются разные запутанные дела, которые она берётся распутать. Одна серия — одно дело.

В первом сезоне отметились вполне узнаваемые люди Эдриан Броуди, Рон Перлман, Бенджамин Братт, Джозеф Гордон-Левитт, Колтон Райан, Меган Сури и Брэндон Майкл Холл.

Теги
Покерфейс
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