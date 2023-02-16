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СЕРИАЛЫ
595

Первый взгляд на Рэйчел Вайс в триллере Amazon «Связанные насмерть»

Источник: Amazon

На Amazon готовится премьера сериала «Связанные насмерть» (Dead Ringers), основанного на одноимённом фильме Дэвида Кроненберга 1988 года с Джереми Айронсом, где он играл братьев-близнецов Мэнтл. Теперь эта доля выпала Рэйчел Вайс. Актриса всегда считала оригинальную картину глубокой, психологичной, и ей хотелось сыграть в чём-нибудь подобном. Время пришло.

Первые кадры.

Кадры из сериала «Связанные насмерть» Кадры из сериала «Связанные насмерть» Кадры из сериала «Связанные насмерть» Кадры из сериала «Связанные насмерть»

Сериал снимали Шон Дуркин («Саутклифф»), Карин Кусама («Шершни») и Лорейн Волкштейн. Компания собралась загадочная (если не сказать мутная), но кто знает. Проект продюсируют почти двадцать человек.

В касте — Эмили Мид («Двойка»), Африм Гйонбалай («Сорвиголова»), Джон Ву («Клан Сопрано») и Нина Касса.

Сейчас сериал находится на стадии постпродакшена, а премьера состоится 21 апреля.

Теги
Связанные насмерть
Комментарии (4)

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