Первый взгляд на Рэйчел Вайс в триллере Amazon «Связанные насмерть»

На Amazon готовится премьера сериала «Связанные насмерть» (Dead Ringers), основанного на одноимённом фильме Дэвида Кроненберга 1988 года с Джереми Айронсом, где он играл братьев-близнецов Мэнтл. Теперь эта доля выпала Рэйчел Вайс. Актриса всегда считала оригинальную картину глубокой, психологичной, и ей хотелось сыграть в чём-нибудь подобном. Время пришло.

Первые кадры.

Сериал снимали Шон Дуркин («Саутклифф»), Карин Кусама («Шершни») и Лорейн Волкштейн. Компания собралась загадочная (если не сказать мутная), но кто знает. Проект продюсируют почти двадцать человек.

В касте — Эмили Мид («Двойка»), Африм Гйонбалай («Сорвиголова»), Джон Ву («Клан Сопрано») и Нина Касса.

Сейчас сериал находится на стадии постпродакшена, а премьера состоится 21 апреля.