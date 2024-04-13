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Джеймс Ганн приступил к съёмкам «Миротворца»

Архитектор экранной вселенной DC везде успевает. Занятый на съёмках нового «Супермена» Джеймс Ганн параллельно запустил в активное производство второй сезон своего успешного супергеройского экшена «Миротворец». В феврале Ганн отчитался о том, что сценарий дописан, а нынче опубликовал первое фото со съёмочной площадки продолжения.

Промо-арт сериала «Миротворец»

На снимке во всех смыслах блестящий затылок титульного героя в исполнении Джона Сины. Вместе с ним в продолжение безумного сюжета вернутся все ключевые персонажи первого сезона — Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд).

Теги
Миротворец
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Источник фотографий: Depositphotos

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