Джеймс Ганн приступил к съёмкам «Миротворца»

Архитектор экранной вселенной DC везде успевает. Занятый на съёмках нового «Супермена» Джеймс Ганн параллельно запустил в активное производство второй сезон своего успешного супергеройского экшена «Миротворец». В феврале Ганн отчитался о том, что сценарий дописан, а нынче опубликовал первое фото со съёмочной площадки продолжения.

На снимке во всех смыслах блестящий затылок титульного героя в исполнении Джона Сины. Вместе с ним в продолжение безумного сюжета вернутся все ключевые персонажи первого сезона — Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд).