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Роуз Бирн встаёт на путь трансформации в трейлере драмеди «Физкультура»

Ощутите преображающую силу аэробики! Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер многосерийной комедийной драмы «Физкультура» с Роуз Бирн в главной роли. Премьера сериала о внутреннем и внешнем перерождении состоится 18 июня.

Шейла Рубин (Бирн) — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.

Шоураннером и исполнительным продюсером 10-серийного первого сезона выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»). Режиссировали Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»), Лиза Джонсон и Стефани Лэнг.

Теги
ВидеоФизкультура
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