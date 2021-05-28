Терри Сильвер возвращается в четвёртом сезоне бойцовской драмы «Кобра Кай»

Кажется, «Кобра Кай» искренне смакует своё углубление в драму. Стриминговый сервис Neflix опубликовал свежий видеоанонс четвёртого сезона, который сулит новые неприятности в жизни главных героев.

Дэниелу Ларуссо и Джонни Лоуренсу, в финале третьего сезона решившим выступить единым фронтом против злобного Джона Криза, придётся противостоять ещё одному недругу. В историю возвращается злодей из «Парня-каратиста 3» Терри Сильвер в исполнении Томаса Йена Гриффита. В третьем сезоне Криз успел созвониться со своим старым армейским приятелем, с которым служил во Вьетнаме.