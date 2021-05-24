Телеовощи. Выпуск 393: Очень грубая метафора

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:03:05 —
|Обсуждение новостей
|00:56:06 —
|«Пищеблок» — 1x01—03
|01:25:14 —
|«Любовь. Смерть. Роботы» — 2x01—08
|02:02:18 —
|«Кастлвания» — 4x01—10 (финал сериала)
|02:34:53 —
|«Мифический квест» — 2x03
|03:05:28 —
|«Невероятные» — 1x05—06
|03:28:06 —
|«Новобранец» — 3x13—14 (финал сезона)
|03:40:28 —
|«Булл» — 5x15—16 (финал сезона)
|04:01:10 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x03
|04:11:45 —
|«Бесконечный поезд» — 3x02
|04:17:39 —
|«Наследие Юпитера» — 1x01—04
|04:21:20 —
|«Вавилон 5» — 5x07 (впечатления Юрия)
|04:29:08 —
|«Тьма» — 3x04 (впечатления Льва)
|04:39:29 —
|«Футурама» — 2x17 (впечатления Ларисы)
|04:46:26 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x22 (впечатления Юрия и Льва)
|04:57:18 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|05:00:46 —
|Благодарим наших спонсоров
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