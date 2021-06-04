«Ошибка вселенной» в действии — Marvel презентовала свежий тизер сериала «Локи»

До премьеры третьего сериала Marvel Studios остаётся меньше недели, и это ли не повод интенсифицировать поток рекламных материалов? В сети появился очередной полуминутный тизер приключенческой фантастики «Локи», где обаятельного, но коврного Лафейсона (Том Хиддлстон) кличут ошибкой вселенной.

Правда, если учесть масштабы пространственно-временной путаницы, возникшей благодаря беспардонным, сумасшедшим вояжам Локи, в чём-то героиня Вунми Мосаку, пожалуй, права. Нам остаётся только дождаться 9 июня и — понадеемся — насладиться новыми приключениями бога обмана.