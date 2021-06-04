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Ведьмы вернутся в июне — второй сезон мистики «Родина: Форт Салем» обзавёлся постером

Многосерийный мистический триллер «Родина: Форт Салем» готов вернуть своих поклонников в альтернативные Соединённые Штаты, где нет пандемии коронавируса, зато есть другие напасти, с которыми помогают справляться специально обученные ведьмы. В сети появился официальный постер второго сезона, который стартует на телеканале Freeform 22 июня.

Постеры сериала «Родина: Форт Салем»

События мистической экшен-драмы разворачиваются в альтернативной современности. В XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной угрозой.

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм, Деметрия Маккинни, Эшли Николь Уильямс и Лайн Рени. Создателем, шоураннером и сценаристом выступает Элиот Лоуренс («Когти»). В команду исполнительных продюсеров входят Уилл Феррелл, Адам Маккей и Кевин Мессик.

Теги
ГалереяРодина: Форт Салем
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