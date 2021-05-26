Бог обмана приближается на промо-арте сериала «Локи»

Киножурнал Total Film совсем не прочь посвящать обложки своих выпусков сериалам, если это событийные проекты вроде тех, которыми занялась Marvel Studios. Поэтому на обложках свежего номера красуется Том Хиддлстон в образе лукавого Лафейсона из сериала «Локи».

Приключенческий экшен с фантастическими перемещениями во времени и щепоткой шпионского триллера стартует на потоковом сервисе Disney+ 9 июня.

А ещё в сети появился свежий кадр из сериала, где компанию Локи составил глава Управления временными изменениями Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона.