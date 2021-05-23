Том Хиддлстон готов к своей великой миссии в свежем тизере сериала «Локи»

Обычная схема: чем ближе к премьере, тем чаще Marvel Studios делится со зрителями всевозможными рекламными материалами к своему новому сериалу. На просторах сети появился свежий тизер приключенческого экшена «Локи», где исполнитель главной роли Том Хиддлстон возвращается в прославившей его роли бога обмана.
-
- 1
- 221
- Поделиться
-
До премьеры третьего сериала MCU остаётся чуть больше двух недель — «Локи» стартует 9 июня.
За шестисерийные приключения Лафейсона, включающие в себя знакомство с Управлением временными изменениями и его главой Мобиусом (Оуэн Уилсон) отвечают режиссёр Кейт Херрон и сценарист Майкл Уолдрон.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: