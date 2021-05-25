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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Суперкрошки» оказались слишком вульгарными для The CW — пилот будут переснимать

«Суперкрошки» Хлоя Беннет, Дав Кэмерон и Яна Перро оказались даже слишком горячими для The CW. Уже отснятый пилотный эпизод не до конца удовлетворил руководство канала (или наоборот) и был отправлен на переделку. По словам исполнительного директора Марка Педовица, тон игровой адаптации одноимённого мультсериала оказался слегка вульгарным:

Причина, по которой мы делаем пилоты, заключается в том, что иногда случаются промахи. Мы безоговорочно верим в актёрский состав, в Диабло Коуди и Хизер Ренье, в сценаристов… В данном случае пилот просто не сработал. Мы почувствовали, что нужно сделать шаг назад и вернуться к сценарию, потому что это очень мощный франчайз, который вызывает большой интерес. И мы хотим всё сделать правильно.

Высказывание Педовица косвенно подтверждает подлинность слитых отрывков сценария, которые появились в сети после объявления об отзыве пилотного эпизода. Там в числе прочего описывалась сексуальная жизнь героинь и их острые взаимоотношения — звучит как многообещающий контент для HBO.

В центре сюжета сериала — три маленькие американские супергероини, которые выросли и превратились в разочарованных жизнью девушек слегка за двадцать, чьё детство прошло в бесконечной борьбе со злодеями. Пилот срежиссировала Мэгги Кайли по сценарию Диабло Коуди («Джуно») и Хизер Ренье («Рухнувшие небеса»). В исполнительных продюсерах занчатся Грег Берланти и Сара Шехтер.

Теги
Суперкрошки
Комментарии (4)

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