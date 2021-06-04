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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джош Дюамель отреагировал на закрытие «Наследия Юпитера» и показал, чего лишился Netflix (фото)

Джош Дюамель, официально отпущенный на вольные хлеба после скоропалительного закрытия «Наследия Юпитера», недолго переживал расставание с Netflix. Актёр уже вовсю флиртует с Hulu, наглядно демонстрируя свои аргументы — кажется, так сериалы ещё никто не продавал:

И это как раз тот случай, когда размер аргумента имеет значение: согласно свежим цифрам от Nielsen, супергеройская семейная драма обошла самый популярный сериал всё того же Hulu «Рассказ служанки» — есть, над чем пораскинуть мозгами.

Но понятно, что у Netflix свои планы на телевселенную Марка Миллара — в разработку уже запущен спин-офф «Суперворы» (Supercrooks). Когда супергерои отправлены на покой, спасать ситуацию будут злодеи.

Теги
Наследие Юпитера
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