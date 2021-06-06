Локи официально гендерфлюид в свежем промо-ролике сериала «Локи» Marvel

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Локи» в месяц так называемого прайда решил порадовать всех поклонников Marvel, для которых жизненно важен вопрос гендерной идентификации персонажей. В сети появился свежий промо-ролик сериала с личным делом Лафейсона, где в графе «пол» указано «флюидный», или же «изменчивый».

POV: You've just arrived at the TVA ???? Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

Собственно, всё по канону — Локи из комиксов известен способностью менять свою половую принадлежность. Понадеемся, что сериал не пустится в конкретизацию, рассказывая и показывая, с кем предпочитает проводить время в постели мужская (Том Хиддлстон) и женская (предположительно София Ди Мартино) ипостаси бога обмана.

Впрочем, волшебного слова «флюидный» хватило для того, чтобы в соцсетях разгорелись радужные празднования и славословия в адрес прогрессивной Marvel Studios. Там Локи уже причислили к представителям ЛГБТ и наверняка ожидают, что это хоть как-то отобразят в сюжете.