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Локи официально гендерфлюид в свежем промо-ролике сериала «Локи» Marvel

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Локи» в месяц так называемого прайда решил порадовать всех поклонников Marvel, для которых жизненно важен вопрос гендерной идентификации персонажей. В сети появился свежий промо-ролик сериала с личным делом Лафейсона, где в графе «пол» указано «флюидный», или же «изменчивый».

Собственно, всё по канону — Локи из комиксов известен способностью менять свою половую принадлежность. Понадеемся, что сериал не пустится в конкретизацию, рассказывая и показывая, с кем предпочитает проводить время в постели мужская (Том Хиддлстон) и женская (предположительно София Ди Мартино) ипостаси бога обмана.

Впрочем, волшебного слова «флюидный» хватило для того, чтобы в соцсетях разгорелись радужные празднования и славословия в адрес прогрессивной Marvel Studios. Там Локи уже причислили к представителям ЛГБТ и наверняка ожидают, что это хоть как-то отобразят в сюжете.

Теги
Локи
 
АнтонКутовой
Лучший комментарий
+24

Ну так... трикстер и шейпшифтер. Всё логично.
А уж мифологический Локи и подавно. Его эскапады даже на Порнхаб нельзя было бы выкладывать.
Комментарии (18)

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