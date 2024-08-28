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В «Бегущего по лезвию 2099» записался Том Бёрк из «Фуриосы»

Источник: Warner Bros.

Весной многосерийный сиквел «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва отправился на съёмочные локации Праги, откуда позже переберётся в Барселону. Ну а пока суд да дело, актёрский состав «Бегущего по лезвию 2099» пополнился Томом Бёрком, наиболее известным благодаря главной роли в детективной драме «Страйк» по романам Джоан Роулинг и недавней «Фуриосе» Джо Миллера.

Что за роль досталась Бёрку, не сообщают. Ну а главные партии в сериале, чей сюжет по-прежнему неизвестен, играют девочка с сюрпризом Хантер Шаффер и Мишель Йео. Первый и второй эпизоды режиссирует Джонатан ван Тюллекен, («Сёгун»).

Постановщик оригинального фильма Ридли Скотт числится продюсером сериала. Проект разрабатывают для стриминговой платформы Amazon. Дата премьеры пока неизвестна.

Теги
Бегущий по лезвию 2049Бегущий по лезвию 2099
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