В «Бегущего по лезвию 2099» записался Том Бёрк из «Фуриосы»

Весной многосерийный сиквел «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва отправился на съёмочные локации Праги, откуда позже переберётся в Барселону. Ну а пока суд да дело, актёрский состав «Бегущего по лезвию 2099» пополнился Томом Бёрком, наиболее известным благодаря главной роли в детективной драме «Страйк» по романам Джоан Роулинг и недавней «Фуриосе» Джо Миллера.

Что за роль досталась Бёрку, не сообщают. Ну а главные партии в сериале, чей сюжет по-прежнему неизвестен, играют девочка с сюрпризом Хантер Шаффер и Мишель Йео. Первый и второй эпизоды режиссирует Джонатан ван Тюллекен, («Сёгун»).

Постановщик оригинального фильма Ридли Скотт числится продюсером сериала. Проект разрабатывают для стриминговой платформы Amazon. Дата премьеры пока неизвестна.