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Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам (фото)

В активное производство наконец-то отправилась экранизация очередного романа Poбepтa Гэлбpeйтa (то есть Джoaн Poyлинг) из детективной серии о частном детективе Корморане Страйке. Канал BBC опубликовал уже традиционные закадровые фото с возобновившихся съёмок «Страйка».

На фото знакомые всё лица — исполнители центральных партий Том Бёрк и Холлидей Грейнджер, нынче полноценный сыщики-напарники.

Основой для сюжета шестого сезона стал роман «Чернильно-чёрное сердце», где жертвой преступления оказалась аниматор, обвинённая в трансфобии и расизме. Пожалуй, все проведут очевидную параллель.

Промо-арт сериала «Страйк» Промо-арт сериала «Страйк»

Другой — сугубо продюсерский — проект писательницы пока пребывает на зачаточной стадии. Сериалу «Гарри Поттер» подбирают шоураннера.

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Сериалы
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Кей-поп
Новости
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Новости Все комиксы Рецензии
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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