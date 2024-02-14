Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам (фото)

В активное производство наконец-то отправилась экранизация очередного романа Poбepтa Гэлбpeйтa (то есть Джoaн Poyлинг) из детективной серии о частном детективе Корморане Страйке. Канал BBC опубликовал уже традиционные закадровые фото с возобновившихся съёмок «Страйка».

На фото знакомые всё лица — исполнители центральных партий Том Бёрк и Холлидей Грейнджер, нынче полноценный сыщики-напарники.

Основой для сюжета шестого сезона стал роман «Чернильно-чёрное сердце», где жертвой преступления оказалась аниматор, обвинённая в трансфобии и расизме. Пожалуй, все проведут очевидную параллель.

Другой — сугубо продюсерский — проект писательницы пока пребывает на зачаточной стадии. Сериалу «Гарри Поттер» подбирают шоураннера.