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«Легенда о Vox Machina» отправлется в ад в трейлере третьего сезона

А эти ребята умеют зажигать! Достаточно горячие даже по меркам ада приключенцы из «Легенды о Vox Machina» пустятся во все тяжкие, чтобы спасти мир. Это понятно уже и по опубликованному в сети трейлеру третьего сезона анимационного эпического фэнтези.

В третьем сезоне на карту поставлено всё, поэтому бравым отщепенцам, преуспевшим в деле геройствования и всевозможных подвигов вопреки всему и даже порой самим себе, предстоит пройти через натуральный ад, чтобы спасти своих любимых и остальной мир заодно.

Премьера долгожданного продолжения состоится на стриминговом сервисе Amazon 3 октября.

Теги
ВидеоЛегенда о Vox Machina
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Источник фотографий: Depositphotos

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