Первый взгляд на Дженнифер Карпентер в роли Дебры Морган в продолжении «Декстера»

«Декстер» возвращается, и это уже не новость — счастливое событие с подзаголовком «Новая кровь» случится уже 7 ноября. Помимо Майкла С. Холла в деле Клэнси Браун, Джейми Чанг, Джулия Джонс, Джон Литгоу, а также Дженнифер Карпентер — её героиня, Дебра Морган, в трейлере не засветилась, однако теперь мы можем лицезреть её на одном из официальных кадров.

Также Showtime опубликовал фото с подросшим сыном Декстера, Харрисоном, в исполнении Джека Элкотта.

Девятый сезон обещает переписать столь ненавистную всеми концовку сериала. Шоураннерствует ответственный за первые сезоны Клайд Филлипс, что внушает сдержанный оптимизм.