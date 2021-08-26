 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Оскар Айзек и Джессика Честейн любят, страдают и показывают страсть в новом сериале HBO Сколько платят за сериалы: рекорд Роберта Дауни-младшего и скромный гонорар Генри Кавилла за «Ведьмака» Встречайте героев эпического фэнтези «Колесо времени» (кадры) Герои «Люцифера» напоминают о неизбежном конце на свежей партии дьявольских постеров Рецензия и отзывы на игру King’s Bounty II
СЕРИАЛЫ
613
 
Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на Дженнифер Карпентер в роли Дебры Морган в продолжении «Декстера»

«Декстер» возвращается, и это уже не новость — счастливое событие с подзаголовком «Новая кровь» случится уже 7 ноября. Помимо Майкла С. Холла в деле Клэнси Браун, Джейми Чанг, Джулия Джонс, Джон Литгоу, а также Дженнифер Карпентер — её героиня, Дебра Морган, в трейлере не засветилась, однако теперь мы можем лицезреть её на одном из официальных кадров.

Кадры из сериала «Декстер» Кадры из сериала «Декстер»

Также Showtime опубликовал фото с подросшим сыном Декстера, Харрисоном, в исполнении Джека Элкотта.

Кадры из сериала «Декстер»

Девятый сезон обещает переписать столь ненавистную всеми концовку сериала. Шоураннерствует ответственный за первые сезоны Клайд Филлипс, что внушает сдержанный оптимизм.

Теги
ГалереяДекстер
Комментарии

Ещё на эту тему

9«Декстер: Новая кровь» показал свой трейлер и объявил точную дату выхода 21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 8Джон Литгоу вернётся к роли маньяка в девятом сезоне «Декстера» 4Тизер девятого сезона «Декстера»: новое имя — старые пристрастия 3У Декстера Моргана новое имя и новая работа в девятом сезоне триллера «Декстер»

Тоже интересно

Далее на КГ

3
«Бессмертная гвардия 2» официально в работе с режиссёром «Звёздных войн»
 6
Советский снайпер Полина бьёт фашистов в геймплейном видео Call of Duty: Vanguard
 0
Все здесь! Мрачные персонажные постеры десятого сезона «Американской истории ужасов»
 6
Как бы «Мстители»: анонсирована ролевая тактика Marvel's Midnight Suns
 0
Рецензия и отзывы на игру King’s Bounty II
 11
Кристен Стюарт, похожая на Кристен Стюарт, в роли принцессы Дианы в первом тизере драмы «Спенсер»
 3
«Когда Яра станет раем»: Антон Кастильо во всей красе в сюжетном трейлере Far Cry 6
 5
Пафос, патетика и дата релиза в кинематографичном трейлере мультиплеера Halo Infinite
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 8
Бенедикт Камбербэтч зловеще свистит в тизере вестерна «Сила собаки»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 106: Интервью о King's Bounty II
 
 
2Ноль кадров в секунду – 383: Огонь революции
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru