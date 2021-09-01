Чарли Кокс и Эйдан Гиллен увязли в криминальных разборках в трейлере триллера «Родня»

Удивительный кроссовер с Сорвиголовой и Мизинцем ждёт всех, кого заинтересует трейлер многосерийного криминального триллера «Родня». Главные роли в проекте, за который отвечают ирландский вещатель RTÉ и скандинавский видеосервис Viaplay, играют Чарли Кокс («Сорвиголова») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»).

Премьера в США состоится 9 сентября на видеосервисе AMC+.

Создатели обещают лишённое сантиментов жизнеописание вымышленной дублинской семьи, вовлечённой в войну криминальных группировок. Основной темой сюжета станет нерушимость кровных уз.

В сериале также снимаются Клэр Данн, Мария Дойл Кеннеди, Эммет Скэнлэн, Сэм Кили и Киаран Хайндс. Создателями выступают сценаристы «Последнего королевства» Питер Маккена и Киаран Доннелли. За режиссуру отвечает Диармид Гоггинс.