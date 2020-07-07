 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон Видеообзор The Last of Us Part II. Часть II: не шедевр, но... Презентация PlayStation 5: The Future of Gaming — просмотр и обсуждение в прямом эфире Анонс и демонстрация Unreal Engine 5 на PlayStation 5
СЕРИАЛЫ
108
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном

Есть ещё в нашем сумасшедшем мире кое-какие островки стабильности. Солнце встаёт на востоке, садится на западе, а «Последнее королевство» получает новый сезон. Потоковый сервис Netflix, который наверняка осведомлён о небольшой, но беззаветно преданной армии поклонников, оформил приключенческой драме пятый сезон.

Экранизация «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла продолжит рассказывать о жизни и подвигах стёртого из официальной летописи, но прославленного современниками Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон). Впереди у отважного воина и его потомков ещё много дел, включая возвращение фамильного гнезда и тяжкий, неблагодарный труд по объединению разрозненных земель средневековой Англии.

В основу пятого сезона «Последнего королевства» лягут девятый (The Warriors of the Storm) и десятый (The Flame Bearer) романы серии.

В сериале снимаются Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Стефани Мартини, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон и другие. Сценарной адаптацией занимается Марта Хиллер, а исполнительными продюсерами значатся Гарет Ним, Найджел Мэрчент и Джессика Поуп.

+ Обсудить
Темы
 
Последнее королевство
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Пилот приквела «Игры престолов» обзавёлся режиссёром и расово разнообразным актёрским составом
 
Новые сериалы 5—11 октября
 
Новые сериалы 13–19 марта

Тоже интересно

 
Кино Джосс Уидон разозлил фанатов киновселенной DC
 
Кино Хилый Бэтмен: Роберт Паттинсон отказывается заниматься для роли
 
Кино Новый «Хеллбой» больше не принижает чувство собственной важности его создателя
 
Кино Ремейк «Ворона» опять потерял режиссёра и исполнителя главной роли
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 277: Система верований
 
Кино «Веном» получил заслуженный возрастной рейтинг и нормальный хронометраж
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:10ЕВА-380: Прямая трансляция с вебками
 

Выйдут в июле

8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
70Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
 
10Ноль кадров в секунду – 323: Не про The Last of Us Part II
 
27ЕВА – 379: Камео Судакова
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru