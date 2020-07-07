«Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Есть ещё в нашем сумасшедшем мире кое-какие островки стабильности. Солнце встаёт на востоке, садится на западе, а «Последнее королевство» получает новый сезон. Потоковый сервис Netflix, который наверняка осведомлён о небольшой, но беззаветно преданной армии поклонников, оформил приключенческой драме пятый сезон.

Экранизация «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла продолжит рассказывать о жизни и подвигах стёртого из официальной летописи, но прославленного современниками Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон). Впереди у отважного воина и его потомков ещё много дел, включая возвращение фамильного гнезда и тяжкий, неблагодарный труд по объединению разрозненных земель средневековой Англии.

В основу пятого сезона «Последнего королевства» лягут девятый (The Warriors of the Storm) и десятый (The Flame Bearer) романы серии.

В сериале снимаются Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Стефани Мартини, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон и другие. Сценарной адаптацией занимается Марта Хиллер, а исполнительными продюсерами значатся Гарет Ним, Найджел Мэрчент и Джессика Поуп.