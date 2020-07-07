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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Комедия «Мёртв для меня» получила третий сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил комедийный сериал «Мёртв для меня» на третий сезон, который станет для сериала финальным. К своим ролям в заключительной главе обязательно вернутся Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини.

Чёрная комедия рассказывает о том, как скверно переживающая своё вдовство Джен (Эпплгейт) знакомится с оптимистичной творческой натурой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей утрату. Часто противоположности притягиваются, и женщины становятся подругами, но вскоре выясняется, что Джуди скрывает от Джен страшную правду, которая может навсегда разрушить её жизнь.

Сценаристом и шоураннером остаётся Лиз Фельдман («Две девицы на мели»), которая вместе с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом и Адамом Маккеем числится исполнительным продюсером сериала.

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