Комедия «Мёртв для меня» получила третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix продлил комедийный сериал «Мёртв для меня» на третий сезон, который станет для сериала финальным. К своим ролям в заключительной главе обязательно вернутся Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини.

Чёрная комедия рассказывает о том, как скверно переживающая своё вдовство Джен (Эпплгейт) знакомится с оптимистичной творческой натурой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей утрату. Часто противоположности притягиваются, и женщины становятся подругами, но вскоре выясняется, что Джуди скрывает от Джен страшную правду, которая может навсегда разрушить её жизнь.

Сценаристом и шоураннером остаётся Лиз Фельдман («Две девицы на мели»), которая вместе с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом и Адамом Маккеем числится исполнительным продюсером сериала.