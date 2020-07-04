Кэтрин Лэнгфорд рассказывает о главной героине и мире фэнтези «Проклятая»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix показал насыщенный свежими кадрами ролик о создании героического фэнтези «Проклятая», где центральным персонажем выступает Нимуэ — девушка, которой уготована роль Владычицы Озера. Но обладательница дара намерена поспорить с судьбой о своём предназначении.

Сериал по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера отправляет юную Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд) и наёмника Артура (Девон Террелл) в опаснейшее путешествие на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур.

Уилер выступает сценаристом и шоураннером проекта, а за режиссуру отвечают Джон Ист («Последнее королевство»), Зетна Фуэнтес («Рэй Донован») и Дэниэл Неттхейм («Улица Потрошителя»).

Первый сезон из 10 серий выйдет на цифровой платформе 17 июля.