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Кэтрин Лэнгфорд рассказывает о главной героине и мире фэнтези «Проклятая»

Потоковый сервис Netflix показал насыщенный свежими кадрами ролик о создании героического фэнтези «Проклятая», где центральным персонажем выступает Нимуэ — девушка, которой уготована роль Владычицы Озера. Но обладательница дара намерена поспорить с судьбой о своём предназначении.

Сериал по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера отправляет юную Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд) и наёмника Артура (Девон Террелл) в опаснейшее путешествие на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур.

Уилер выступает сценаристом и шоураннером проекта, а за режиссуру отвечают Джон Ист («Последнее королевство»), Зетна Фуэнтес («Рэй Донован») и Дэниэл Неттхейм («Улица Потрошителя»).

Первый сезон из 10 серий выйдет на цифровой платформе 17 июля.

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 30 июняНимуэ, Мерлин и меч: Кэтрин Лэнгфорд отправляется на войну в трейлере фэнтези «Проклятая» 19 июняРасово разнообразные жители Камелота на кадрах «Проклятой» — переосмысленной артурианы от Фрэнка Миллера 18 июняМеч выбирает королеву в трейлере «Проклятой» по комиксу Фрэнка Миллера
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