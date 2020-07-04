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«Космические войска» — куча запоротых дублей и чудеса ловкости от Алексея Воробьёва

Свежая комедия Netflix «Космические войска», несмотря на всю звёздность состава и уверенность её создателя Грега Дэниелса, по-прежнему не получила вожделенного продления, и это наталкивает на разные нехорошие мысли. Зато все задействованные явно получили от съёмок первого сезона неподдельное удовольствие, веселясь как в кадре, так и вне его. Причём в некоторых случаях запоротые дубли оказывались смешнее удачных (хорошо это или плохо):

Основные роли в комедии о покорении космоса исполнили Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Алексей Воробьёв, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Джейн Линч, Дидрих Бадер и Дэн Баккедаль.

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