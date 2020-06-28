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Звёзды «Космических войск» проведут вам экскурсию за кулисы сериала

Создатели сериала-новичка от Netflix «Космические войска», как видно, крайне тщательно проработали декорации и буквально воссоздали на съёмочной площадке штаб командования военной базы со всеми отсюда вытекающими. И в свежем ролике исполнители главных ролей Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс и Джимми О. Ян провели нас в святая святых, поделившись кое-какими подробностями происходящего там действа:

В комедии от коллег по «Офису» Грега Дэниелса и Стива Карелла снимаются также Стив Карелл, Джон Малкович, Алекс Спэрроу, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Джейн Линч, Дидрих Бадер и Дэн Баккедаль.

Второй сезон сериалу по-прежнему не гарантирован, тем не менее Дэниелс не скрывает своих амбиций и уже строит планы на продолжение.

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