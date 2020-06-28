Новые сериалы 29 июня — 5 июля

Начало июля окажется небогатым на многосерийные премьеры. Среди сериалов недели два новичка — боевое фэнтези по комиксу «Монахиня-воин» и экранизация популярного книжного цикла для подростков «Клуб нянек». Вдобавок на Amazon со вторым сезоном вернётся экшен-триллер «Ханна: Совершенное оружие».
Четверг, 2 июля
боевик, фэнтези
В ролях Альба Баптиста, Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа
Создатель Саймон Берри
Главная героиня — сирота Ава, возрождённая после смерти благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Теперь девушка состоит в рядах древнего религиозного ордена, очищающего мир от демонов. Могущественные силы двух враждующих лагерей — ада и рая — стремятся отыскать Аву и взять её под свой контроль.
Neflix презентует очередную экранизацию комикса, сочетающую в себе элементы экшена и фэнтези. Идея о боевых монашках, раскидывающих нечисть направо и налево, конечно, заманчива, но будет ли она должным образом реализована — другой вопрос.
драма, семейный
В ролях Сара Уэйн Каллис, Клайв Стэнден, Джей Август Ричардс, Блю Чепмен, Эмджей Энтони, Майкл Уивер
Создатель Дэвид Гулд
Десятая серия под названием Fight Or Flight станет заключительной для первого сезона и сериала. Телеканал NBC попрощался с семейной драмой.
Пятница, 3 июля
комедия, драма, семейный
В ролях Софи Грэйс, Малия Бэйкер, Момона Тамада, Шэй Рудольф, Алисия Сильверстоун, Марк Ферштейн
Создатель Рэйчел Шукерт
Главные героини — девочки-подростки из типичного американского пригорода, зарабатывающие на карманные расходы присмотром за детьми. Объединённые в импровизированный «Клуб нянек», Кристи Томас, Мэри Анн Спайер, Доун Шафер, Клаудия Киши, Стейси Макгилл и их подруги живут обычной жизнью: дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, конфликтуют с родителями, учатся, отдыхают и, конечно, сидят с детьми.
Комедийная драма по знаменитой книжной серии Энн М. Мартин рассчитана в первую очередь на детей и подростков. Поклонников литературного первоисточника тоже можно включить в целевую аудиторию.
триллер, боевик, драма
В ролях Эсме Крид-Майлз, Юэль Киннаман, Мирей Инос, Рианна Баррето, Халид Абдалла, Фелисьен Джаттнер
Создатель Дэвид Фарр
Опытный наёмник Эрик 15 лет растил дочь Ханну вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы и пытаясь узнать правду о себе.