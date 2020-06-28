Новые сериалы 29 июня — 5 июля

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Netflix

Главная героиня — сирота Ава, возрождённая после смерти благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Теперь девушка состоит в рядах древнего религиозного ордена, очищающего мир от демонов. Могущественные силы двух враждующих лагерей — ада и рая — стремятся отыскать Аву и взять её под свой контроль.

Neflix презентует очередную экранизацию комикса, сочетающую в себе элементы экшена и фэнтези. Идея о боевых монашках, раскидывающих нечисть направо и налево, конечно, заманчива, но будет ли она должным образом реализована — другой вопрос.