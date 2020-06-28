Телеовощи. Выпуск 346: Крайняя степень экстаза

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:43 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:59 —
|Новости
|57:26 —
|Отвечаем на вопросы
|01:34:14 —
|«Перри Мейсон» (Perry Mason) — 1x01
|01:49:53 —
|«Роковой патруль» — 2x01
|02:02:05 —
|«Тайный орден» — 2x01—02
|02:06:24 —
|«Кондор» — 2x03—04
|02:08:13 —
|«Алекс Райдер» — 1x01—02
|02:13:16 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x05
|02:16:47 —
|«Великая» — 1x05
|02:29:51 —
|«Харли Квинн» — 2x12
|02:36:43 —
|«Налёт» — 1x03
|02:52:02 —
|«Лексс» — 4x13 (впечатления Юрия и Льва)
|03:00:48 —
|«Звездные войны: Войны клонов» — 3x03 (впечатления Юрия и Льва)
|03:07:49 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ Imbalance, Part 2 (впечатления Льва)
|03:16:12 —
|«Вавилон 5» — 3x04 (впечатления Юрия)
|03:26:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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