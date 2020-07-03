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Комедия «Метод Комински» с Майклом Дугласом получила третий сезон

Приключения взбалмошных, но обаятельных стариков Майкла Дугласа и Алана Аркина подходят к концу. Стриминговый сервис Netflix продлил комедийный сериал «Метод Комински» на третий сезон, который станет для проекта последним.

Наполненная забавными и драматическими моментами история рассказывает о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального, недавно овдовевшего агента Нормана Ньюлэндера (Аркин). Друзья частенько спорят и ссорятся, но прекрасно понимают, что ближе и дороже друг друга у них никого нет.

Сценаристом и создателем сериала числится Чак Лорри («Теория большого взрыва»); вместе с Дугласом и Аланом Хиггинсом он также выступает исполнительным продюсером проекта. За производство отвечают Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

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