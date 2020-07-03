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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Бесконечный «День сурка»: культовый фильм получит продолжение

В наши тёмные времена с их дефицитом оригинальных идей было лишь вопросом времени, когда продюсеры обратят свои взоры на такую бессмертную классику мирового кинематографа, как «День сурка». Но не раскатывайте губу на полнометражное продолжение с Биллом Мюрреем — это будет сериал, — но вот возвращение Фила Коннорса пока не исключено.

Не удержался от того, чтобы поделиться радостной новостью Стивен Тоболовски — исполнитель роли надоедливого знакомого Неда Райерсона. С его слов, на съёмках одного из сериалов («Голберги» или «Обученные», он точно не помнит) продюсер отозвал его в сторонку и предложил вернуться к своей культовой роли в телевизионной версии «Дня сурка», работа над которой уже ведётся. Разумеется, актёр не колебался ни секунды.

Никаких деталей сюжета Тоболовски не раскрыл, однако проболтался, что действие развернётся спустя 30 лет после событий оригинала. Вернутся ли к своим ролям Мюррей с Энди Макдауэлл или кто-то ещё из актёрского состава, тоже пока неизвестно.

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День сурка
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