Мультсериал «Звёздный путь: Нижние палубы» от соавтора «Рика и Морти» выходит в августе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Очередное творение создателей анимационного хита «Рик и Морти» определилось с датой выхода. Стриминговый сервис CBS All Access сообщил, что премьера мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы» состоится 6 августа.

Анимационная комедия для взрослых от Майка Макмэхана (также отвечает за комедию «Солнечные противоположности») расскажет о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

Наряду с Макмэханом исполнительными продюсерами 10-серийного проекта значатся Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот и Кэти Кренц. Производством занимаются CBS Eye Animation, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.

А вот и первый тизер-постер сериала: