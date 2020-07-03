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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Мультсериал «Звёздный путь: Нижние палубы» от соавтора «Рика и Морти» выходит в августе

Очередное творение создателей анимационного хита «Рик и Морти» определилось с датой выхода. Стриминговый сервис CBS All Access сообщил, что премьера мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы» состоится 6 августа.

Анимационная комедия для взрослых от Майка Макмэхана (также отвечает за комедию «Солнечные противоположности») расскажет о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

Наряду с Макмэханом исполнительными продюсерами 10-серийного проекта значатся Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот и Кэти Кренц. Производством занимаются CBS Eye Animation, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.

А вот и первый тизер-постер сериала:

Постеры сериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
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