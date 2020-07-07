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Хилари Суонк отправляется на Марс в тизере сериала «Прочь» от продюсера Мэтта Ривза

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые промо-материалы — тизер и кадры — 10-серийной космической драмы «Прочь», посвящённой заветной миссии на Марс. Главную роль в сериале играет оскароносная Хилари Суонк («Малышка на миллион»).

В центре истории — американский астронавт Эмма Грин (Суонк), вынужденная оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную космическую команду, отправляющуюся на три года в рискованную миссию на Красную планету. Сериал поведает о надежде, человечности и том, как неизбежно люди нуждаются друг в друге, чтобы достичь невозможного.

Шоураннером проекта числится Джессика Голдберг («Путь»); она же написала сценарий в соавторстве с Эндрю Хиндерэйкером («Ужасы по дешёвке») и Джейсоном Катимсом («Огни ночной пятницы»). В исполнительных продюсерах состоят Суонк, Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война») и режиссёр первого эпизода Эдвард Цвик («Последний самурай»).

Первые официальные кадры:

Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь» Кадры из сериала «Прочь»
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