Хилари Суонк отправляется на Марс в тизере сериала «Прочь» от продюсера Мэтта Ривза

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые промо-материалы — тизер и кадры — 10-серийной космической драмы «Прочь», посвящённой заветной миссии на Марс. Главную роль в сериале играет оскароносная Хилари Суонк («Малышка на миллион»).

В центре истории — американский астронавт Эмма Грин (Суонк), вынужденная оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную космическую команду, отправляющуюся на три года в рискованную миссию на Красную планету. Сериал поведает о надежде, человечности и том, как неизбежно люди нуждаются друг в друге, чтобы достичь невозможного.

Шоураннером проекта числится Джессика Голдберг («Путь»); она же написала сценарий в соавторстве с Эндрю Хиндерэйкером («Ужасы по дешёвке») и Джейсоном Катимсом («Огни ночной пятницы»). В исполнительных продюсерах состоят Суонк, Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война») и режиссёр первого эпизода Эдвард Цвик («Последний самурай»).

Первые официальные кадры: