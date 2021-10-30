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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Юлия Снигирь и Александр Балуев во времена Петровских реформ — вышел тизер исторической драмы «Собор»

В сети появились первые промо-материалы масштабной исторической саги «Собор» о реформах царя Петра I — тизер, постер и кадры позволяют составить первое впечатление о свежем отечественном сериале, стартующем в онлайн-кинотеатре Okko 4 ноября.

Многосерийное драматическое полотно расскажет о жизни Российской империи в эпоху Петровских реформ на примере героев из верхов и низов. Приключенческая драма посвящена радикальным переменам в жизни общества, а также обретению веры и любви.

Актёрский состав возглавляют Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Алексей Бардуков, Ян Цапник, Александр Ильин мл., Максим Аверин, Юлия Снигирь и Юрий Чурсин.

Режиссирует Сергей Гинзбург по сценарию Александра Шевцова. Продюсерами проекта выступают Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян и Константин Эрнст.

Постер:

Постеры сериала «Собор»

И подборка кадров:

Кадры из сериала «Собор» Кадры из сериала «Собор» Кадры из сериала «Собор» Кадры из сериала «Собор» Кадры из сериала «Собор» Кадры из сериала «Собор»
Теги
КадрыВидеоСоборПостерТрейлер
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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