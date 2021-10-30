Вспомнить всё! Евгений Стычкин пытается вернуть себе память в трейлере комедийного триллера «Вне себя»

Амнезия, призраки и неприкрытая угроза жизни. Premier — видеосервис канала «ТНТ» — опубликовал трейлер многосерийного комедийного триллера «Вне себя», стартующего на цифровой платформе 18 ноября. Главные роли в сериале играют Евгений Стычкин, Евгений Цыганов и Елена Лядова.

Сюрреалистичная история поведает о гениальном финансисте Дмитрии (Стычкин), страдающем от провалов в памяти. К тому же главного героя преследуют призраки убитой жены (Лядова) и её застрелившегося любовника-следователя (Цыганов). Дмитрий пытается избавиться от фантомов, чтобы получить опеку над своим пятилетним сыном. Но попытки восстановить память приводят к неожиданным, крайне опасным, а порой и совершенно невероятным открытиям.

Сценарий написал Андрей Золотарёв («Спутник», «Лёд»). Александр Дулерайн («Интерны», «Реальные пацаны») снял пилот и числится шоураннером проекта.