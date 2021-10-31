Новые сериалы 1–7 ноября: новый «Декстер», фэнтези «Аркейн» и эпическая сага «Собор»

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Okko

Историческая сага «Собор» — это масштабное приключенческое кино и невероятная история любви. Зрители окажутся в 1700 году: во времена радикальных перемен в Российской империи. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога до сознательной веры и обретения любви. Даже когда она вопреки всему…

Отечественная историческая постановка обещает масштабную драму о перерождении на фоне судьбоносных перемен в жизни страны.