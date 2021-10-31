Новые сериалы 1–7 ноября: новый «Декстер», фэнтези «Аркейн» и эпическая сага «Собор»

Кому нужны премьеры, когда возвращается легенда? Кабельный канал Showtime презентует продолжение истории знаменитого экранного маньяка Декстера Моргана. Новые сериалы в списке тоже есть. В онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической саги «Собор», а потоковый сервис Netflix выкатит первую часть приключенческого фэнтези «Аркейн».
Понедельник, 1 ноября
фантастика
В ролях Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд
Создатель Элиза Кларк, Брайан К. Вон
Десятая серия Victoria станет заключительно для первого сезона и сериала. Кабельный канал FX слишком долго промаялся с этим проектом, чтобы продлевать его на второй сезон, даже невзирая на всю его так называемую прогрессивность.
Вторник, 2 ноября
фантастика, боевик
В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер
Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти
Второй сезон телекомикса завершится тринадцатой серией Summer School: Chapter Thirteen. В мае телеканал The CW успел продлить сериал на третий сезон.
Четверг, 4 ноября
драма, исторический
В ролях Светлана Иванова, Сергей Марин, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов
Историческая сага «Собор» — это масштабное приключенческое кино и невероятная история любви. Зрители окажутся в 1700 году: во времена радикальных перемен в Российской империи. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога до сознательной веры и обретения любви. Даже когда она вопреки всему…
Отечественная историческая постановка обещает масштабную драму о перерождении на фоне судьбоносных перемен в жизни страны.
Пятница, 5 ноября
драма, комедия
В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу
Создатель Алёна Смит
Стилизованная комедийая драма поведает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.
боевик, драма, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Рауль Мендес, Маноло Кардона, Морис Компте
Создатель Крис Бранкато, Карло Бернард, Даг Миро, Аннаб Кан
События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо. Ответственным за расследование деятельности картеля назначают агента УБН Кики Камарену, недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.
Суббота, 6 ноября
мультфильм, фэнтези
В ролях Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэйти Люн, Кевин Алехандро, Джейсон Списак, Гарри Ллойд
История, которая разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне, рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.
Игрокам, знакомым с лором Lefague of Legends, приготовиться. Впрочем, любителей фэнтези, не посвящённых в тонкости игровой вселенной, это тоже касается. Авторы обещают, что сериал понравится и поклонникам первоисточника, и тем, кто с ним не знаком.
Воскресенье, 7 ноября
драма, детектив, триллер
В ролях Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Джули Бенз, Лорен Велес, Дэвид Зайас, Джеймс Римар
Создатель Джеймс Манос мл.
В возрасте трёх лет Декстер Морган, ставший свидетелем кровавой расправы над своей матерью, был усыновлён выдающимся полицейским Майами Гарри Морганом, который, вовремя распознав социопатические наклонности Декстера, научил его направлять растущую жажду убийства в полезное русло — убивать только тех, кто этого заслужил: преступников, избежавших правосудия из-за лазейки в законах или нехватки улик.
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.
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