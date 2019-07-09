Netflix готовит мультсериал по известной инди-игре Cuphead

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Усилиями потокового сервиса Netflix и King Features Syndicate популярная инди-игра Cuphead от StudioMDHR Entertainment станет анимационным сериалом. Проект получил название The Cuphead Show!

Предполагается, что в целом комедийный мультсериал будет повторять сюжет игры, вдохновлённой мультфильмами 30-х годов. Центральный персонаж приключенческого экшена Капхед на пару с братом Магменом воюют с различными боссами, дабы вернуть долг дьяволу.

Исполнительным продюсером проекта выступает С. Дж. Кеттлер («Кармен Сандиего»), а также авторы игры Чад и Джаред Молденхауэры.

Игра вышла в 2017 году, разошлась тиражом свыше 4 млн копий и выиграла премию The Game Awards как самая популярная инди-игра 2017 года.