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Netflix готовит мультсериал по известной инди-игре Cuphead Warframe — CG-короткометражка от автора Portal: No Escape и «Кловерфилд, 10» «Дракула» — первые промо-фото сериала Стивена Моффата и Марка Гэтисса Анимационный приквел «Гремлинов» официально в разработке «Движение вверх» — самый кассовый российский фильм в Китае
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix готовит мультсериал по известной инди-игре Cuphead

Усилиями потокового сервиса Netflix и King Features Syndicate популярная инди-игра Cuphead от StudioMDHR Entertainment станет анимационным сериалом. Проект получил название The Cuphead Show!

Предполагается, что в целом комедийный мультсериал будет повторять сюжет игры, вдохновлённой мультфильмами 30-х годов. Центральный персонаж приключенческого экшена Капхед на пару с братом Магменом воюют с различными боссами, дабы вернуть долг дьяволу.

Исполнительным продюсером проекта выступает С. Дж. Кеттлер («Кармен Сандиего»), а также авторы игры Чад и Джаред Молденхауэры.

Игра вышла в 2017 году, разошлась тиражом свыше 4 млн копий и выиграла премию The Game Awards как самая популярная инди-игра 2017 года.

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Темы
 
Cuphead (PC, Xbox One)
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