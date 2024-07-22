Новые сериалы: Тайка Вайтити и второй упырь покажут фэнтези

Стриминговый сервис Netflix предлагает приобщиться к классике — покажет многосерийную экранизацию «Декамерона» Джованни Боккаччо. Ну, там, где пир во время чумы. А на потоковом сервисе Apple TV+ стартует потенциально увлекательное и забавное приключенческое фэнтези «Бандиты во времени» от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента по фильму Терри Гиллиама.
Среда, 24 июля
фантастика, фэнтези, комедия, приключенческий
В ролях Лиза Кудроу, Кал-Эл Так, Шарлин Йи, Кира Томпсон, Рэйчел Хаус, Мэтт Кинг
Одиннадцатилетний фанат истории отправляется в невероятное приключение сквозь время и пространство в компании пёстрой шайки воров.
Тайка Вайтити многосерийно переосмыслил одноимённый фильм Терри Гиллиама. Переосмыслял долго, но таки справился. Трейлер у сериала всего один, но выглядит приключенческое фэнтези в целом неплохо.
драма, комедия
В ролях Ева Лонгория, Сантьяго Кабрера, Кармен Маура, Джим Китсон, Вианесса Кастаньос, Гари Энтони Стеннетте
Романтическая драмеди про любовь, вино и любовь к вину завершится шестым эпизодом. Ждать ли продолжения истории, никто пока не сообщает.
драма, детектив
В ролях Джейк Джилленхол, Рут Негга, Билл Кэмп, Элизабет Марвел, Питер Сарсгаард, О. Т. Фагбенли
Первый сезон юридической драмы завершится восьмым эпизодом The Verdict. И на этот дело изменщика Джейка Джилленхола закроют. Второй сезон сосредоточится на новом расследовании.
Четверг, 25 июля
драма, комедия, исторический
В ролях Амер Чадха-Пател, Лейла Фарзад, Лу Гала, Каран Гилл, Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон
По Италии расползается бубонная чума. Сбившиеся в кучку аристократы в сопровождении слуг прячутся от смертельной напасти на одной из загородных вилл, где их роскошный карантин быстро скатывается в хаос.
И это не то чтобы даже безумные выдумки сценаристов. Это всё Джованни Боккаччо и его неуёмная фантазия.
Новое экранное переосмысление забавных, драматичных и скабрезных сюжетов эпохи Ренессанса.
Пятница, 26 июля
мультфильм, семейный, фэнтези, приключенческий
В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла
Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд
Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: