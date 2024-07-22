Новые сериалы: Тайка Вайтити и второй упырь покажут фэнтези

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Netflix

По Италии расползается бубонная чума. Сбившиеся в кучку аристократы в сопровождении слуг прячутся от смертельной напасти на одной из загородных вилл, где их роскошный карантин быстро скатывается в хаос.

И это не то чтобы даже безумные выдумки сценаристов. Это всё Джованни Боккаччо и его неуёмная фантазия.

Новое экранное переосмысление забавных, драматичных и скабрезных сюжетов эпохи Ренессанса.