 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneLsXU27MP8

   
«Дэдпула и Росомаху» отдали на расправу китайским цензорам Убивай её больше: хоррор-новелла Slay the Princess получит обновление The Pristine Cut Билл Скарсгард идёт мстить на свежих кадрах «Ворона» «Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов КГ играет: Игровой коллаж № 134
• • •
 
СЕРИАЛЫ
189

Новые сериалы: Тайка Вайтити и второй упырь покажут фэнтези

Источник: Apple TV+

Стриминговый сервис Netflix предлагает приобщиться к классике — покажет многосерийную экранизацию «Декамерона» Джованни Боккаччо. Ну, там, где пир во время чумы. А на потоковом сервисе Apple TV+ стартует потенциально увлекательное и забавное приключенческое фэнтези «Бандиты во времени» от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента по фильму Терри Гиллиама.

Среда, 24 июля

 
Премьера+
Apple TV+
Бандиты во времени Time Bandits

фантастика, фэнтези, комедия, приключенческий

В ролях Лиза Кудроу, Кал-Эл Так, Шарлин Йи, Кира Томпсон, Рэйчел Хаус, Мэтт Кинг

Одиннадцатилетний фанат истории отправляется в невероятное приключение сквозь время и пространство в компании пёстрой шайки воров.

Тайка Вайтити многосерийно переосмыслил одноимённый фильм Терри Гиллиама. Переосмыслял долго, но таки справился. Трейлер у сериала всего один, но выглядит приключенческое фэнтези в целом неплохо.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Земля женщин Land of Women

драма, комедия

В ролях Ева Лонгория, Сантьяго Кабрера, Кармен Маура, Джим Китсон, Вианесса Кастаньос, Гари Энтони Стеннетте

Романтическая драмеди про любовь, вино и любовь к вину завершится шестым эпизодом. Ждать ли продолжения истории, никто пока не сообщает.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Презумпция невиновности Presumed Innocent

драма, детектив

В ролях Джейк Джилленхол, Рут Негга, Билл Кэмп, Элизабет Марвел, Питер Сарсгаард, О. Т. Фагбенли

Первый сезон юридической драмы завершится восьмым эпизодом The Verdict. И на этот дело изменщика Джейка Джилленхола закроют. Второй сезон сосредоточится на новом расследовании.

Видео

Четверг, 25 июля

 
Премьера+
Netflix
Декамерон The Decameron

драма, комедия, исторический

В ролях Амер Чадха-Пател, Лейла Фарзад, Лу Гала, Каран Гилл, Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон

По Италии расползается бубонная чума. Сбившиеся в кучку аристократы в сопровождении слуг прячутся от смертельной напасти на одной из загородных вилл, где их роскошный карантин быстро скатывается в хаос.

И это не то чтобы даже безумные выдумки сценаристов. Это всё Джованни Боккаччо и его неуёмная фантазия.

Новое экранное переосмысление забавных, драматичных и скабрезных сюжетов эпохи Ренессанса.

Видео

Пятница, 26 июля

 
Сезон6
Netflix
Принц драконов The Dragon Prince

мультфильм, семейный, фэнтези, приключенческий

В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла

Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

12Тайка Вайтити изображает бога в трейлере фэнтези «Бандиты во времени»

Тоже интересно

3Donkey Kong Country Returns HD — популярный платформер с Wii портируют на Switch 3Ноль кадров в секунду. Выпуск 530: Галопом по Summer Game Fest 2024 36Виталики прибыли на Землю в трейлере фантастической драмы «Контакты» 15Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся к «Плохим парням 5», если будут выполнены некоторые условия 4«Всеведущий читатель» — анонс экранизации манхвы о пользе чтения малоизвестных произведений и выживании в апокалипсисе

Далее на КГ

1
В «Аркейне» завелись шпионы — первый отрывок из второго сезона технофэнтези
 6
«Терминатор» вернётся в прокат в честь своего 40-летия
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июля
 1
«Смерч 2» смог заработать на старте больше «Годзиллы и Конга»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 июля
 2
Новый «Мир Юрского периода» займётся «Возрождением»
 7
Неведомое зверьё и Принцесса на постере фильма «Мятежная луна: Режиссёрская версия»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 536
 0
DC анонсировало «зелёный» кроссовер c Ядовитым плющом и Болотной тварью
 2
Dark Horse выпустит первые польские комиксы по «Ведьмаку» на английском языке
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино За кадром «Супермена»: Дэвида Коренсвета приняли за Генри Кавилла (фото)
 
Игры Состоялся релиз космической стратегии Homeworld 3
 
Аниме Аниме «Тёмный дворецкий» вернётся в 2025 году: тизер пятого сезона сериала
 
Комикс про известного итальянского художника Караваджо выпустят на русском языке
 
Игры Бегство от монстров в геймплейном трейлере Five Nights at Freddy's: Into the Pit
 
Издательство Oni показало свежих отвратительных персонажей для своей новой хоррор-антологии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
1Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
 
1Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru