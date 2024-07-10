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Тайка Вайтити изображает бога в трейлере фэнтези «Бандиты во времени»

Анонсированное в далёком 2018 году приключенческое фэнтези «Бандиты во времени» — ремейк одноимённой картины Терри Гиллиама — наконец-то обзавелось трейлером. А в нагрузку ещё и точную дату выхода получило — премьера сериала Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, творческого дуэта, ответственного в том числе за известное мокьюментари «Реальные упыри», выходит на малые экраны 24 июля.

Есть в сериале и другое знакомое комедийное лицо — Лиза Кудроу, играющая Пенелопу, с чьей воровской шайкой пустится в пространственно-временные приключения юный главный герой.

Теги
ВидеоБандиты во времени
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