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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Тайка Вайтити займётся многосерийными «Бандитами во времени»

Прошлым летом потоковый сервис Apple приобрёл права на телеадаптацию полнометражной картины Терри Гиллиама «Бандиты во времени». А нынче в творческую команду многосерийного проекта включился небезызвестный Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»).

Приключенческое комедийное фэнтези рассказывает о невероятных путешествиях во времени 11-летнего Кевина и шестерых крошечных бандитов, укравших у своего бывшего хозяина — сотворившего мир Верховного Существа — волшебную карту. С её помощью шумная компания бродит по эпохам в поисках сокровищ.

Вайтити выступит сосценаристом пилотного эпизода, который сам же и срежиссирует; вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Гиллиамом и Дэном Халстедом («Земляне»). За производственный процесс отвечают Anonymous Content («Настоящий детектив»), Paramount Television и Media Rights Capital.

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