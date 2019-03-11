Тайка Вайтити займётся многосерийными «Бандитами во времени»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом потоковый сервис Apple приобрёл права на телеадаптацию полнометражной картины Терри Гиллиама «Бандиты во времени». А нынче в творческую команду многосерийного проекта включился небезызвестный Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»).

Приключенческое комедийное фэнтези рассказывает о невероятных путешествиях во времени 11-летнего Кевина и шестерых крошечных бандитов, укравших у своего бывшего хозяина — сотворившего мир Верховного Существа — волшебную карту. С её помощью шумная компания бродит по эпохам в поисках сокровищ.

Вайтити выступит сосценаристом пилотного эпизода, который сам же и срежиссирует; вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Гиллиамом и Дэном Халстедом («Земляне»). За производственный процесс отвечают Anonymous Content («Настоящий детектив»), Paramount Television и Media Rights Capital.