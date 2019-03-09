Телеовощи. Выпуск 274: Моральный насильник

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:14 —
|Новости
|39:17 —
|Отвечаем на вопросы
|48:30 —
|«Вдова» (The Widow) — 1x01 (премьера)
|56:04 —
|«Новобранец» — 1x15
|01:02:54 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x07
|01:14:55 —
|«Волшебники» — 4x07
|01:19:12 —
|«Роковой патруль» — 1x03
|01:21:18 —
|«Академия смерти» — 1x08
|01:23:00 —
|«Академия Амбрелла» — 1x03—10 (финал сезона)
|01:42:30 —
|«Форс-мажоры» — 8x14—16 (финал сезона)
|02:11:09 —
|«Прослушка» — 1x04
|02:16:20 —
|«Звёздный путь» — 3x07 (впечатления Юрия)
|02:26:19 —
|«Твин Пикс» — 3x08 (впечатления Ларисы)
|02:39:25 —
|«Вероника Марс» — 3x13 (впечатления Михаила)
|02:46:59 —
|Про забытые сериалы
|02:48:07 —
|Благодарим наших спонсоров
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