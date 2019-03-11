Комикс «Порт Земли» Зака Каплана станет сериалом на Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Skybound Entertainment займётся фантастическим сериалом «Порт Земли» (Port of Earth) для потокового сервиса Amazon. В основу ляжет одноимённый комикс Зака Каплана от Top Cow Productions и Image Comics, первый выпуск которого вышел в 2017 году.

Первоисточник повествует о том, как инопланетный Консорциум заключает с Землёй деловое соглашение, согласно которому человечество позволяет открыть на планете космопорт и взамен получает доступ к продвинутым технологиям инопланетян. На после того как шайка залётных пришельцев устраивает погромы в нескольких городах Земли, условия договора меняются.

Каплан, Марк Сильвестри и Мэтт Хоукинс выступают исполнительными продюсерами проекта. В производстве наряду с Skybound участвует Amazon Studios.