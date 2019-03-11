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Комикс «Порт Земли» Зака Каплана станет сериалом на Amazon

Студия Skybound Entertainment займётся фантастическим сериалом «Порт Земли» (Port of Earth) для потокового сервиса Amazon. В основу ляжет одноимённый комикс Зака Каплана от Top Cow Productions и Image Comics, первый выпуск которого вышел в 2017 году.

Первоисточник повествует о том, как инопланетный Консорциум заключает с Землёй деловое соглашение, согласно которому человечество позволяет открыть на планете космопорт и взамен получает доступ к продвинутым технологиям инопланетян. На после того как шайка залётных пришельцев устраивает погромы в нескольких городах Земли, условия договора меняются.

Каплан, Марк Сильвестри и Мэтт Хоукинс выступают исполнительными продюсерами проекта. В производстве наряду с Skybound участвует Amazon Studios.

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Порт Земли
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