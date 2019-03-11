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«Диета из Санта-Клариты» — трейлер третьего сезона

Третий сезон «Диеты из Санта-Клариты» обзавёлся полноценным трейлером. Дата выхода стала известна ещё в феврале — десятисерийное продолжение чёрной комедии стартует на потоковом сервисе Netflix 29 марта.

Размеренную жизнь супругов Джоэла и Шейлы Хэммондов в идиллическом пригороде Лос-Анджелеса нарушает трагическое и невероятное событие. Шейла умирает и воскресает, однако для поддержания жизнедеятельности ей необходимо питаться человечинкой. В третьем сезоне о вероятности вечной жизни на особой диете предстоит задуматься Джоэлу.

В основной актёрский состав сериала входят Тимоти Олифант, Дрю Бэрримор, Лив Хьюсон и Скайлер Джизондо.

Шоураннером, исполнительным продюсером и главным сценаристом остаётся Виктор Фреско («Меня зовут Эрл»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Олифантом, Бэрримор, Аароном Капланом, Крисом Миллером и другими. Производством занимаются Kapital Entertainment, KatCo и Flower Films.

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