Боб Оденкёрк вернулся к съёмкам шестого сезона «Лучше звоните Солу»

Можно выдохнуть с облегчением. Исполнитель главной роли в «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк официально вернулся к работе над сериалом после перенесённого в июле сердечного приступа. Съёмки заключительного сезона, к слову, прерывать не стали — пока актёр поправлялся, съёмочная команда работала над сценами, где его персонаж не задействован.

Радостную новость о возвращении к производственным будням Оденкёр сообщил в своём твиттере.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp