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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Боб Оденкёрк вернулся к съёмкам шестого сезона «Лучше звоните Солу»

Источник: AMC

Можно выдохнуть с облегчением. Исполнитель главной роли в «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк официально вернулся к работе над сериалом после перенесённого в июле сердечного приступа. Съёмки заключительного сезона, к слову, прерывать не стали — пока актёр поправлялся, съёмочная команда работала над сценами, где его персонаж не задействован.

Радостную новость о возвращении к производственным будням Оденкёр сообщил в своём твиттере.

Шестой сезон юридической драмы — приквела культового сериала «Во все тяжкие» — подведёт Джимми Макгилла к началу событий основного сериала. С чем создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд оставят главного героя истории, никто, конечно, пока не признаётся. Придётся терпеливо дожидаться премьеры финального сезона. Правда, датой кабельный канал AMC пока не располагает.

Теги
Лучше звоните Солу
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