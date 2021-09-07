Тони Старк, Капитан Америка и Доктор Стрэндж в команде зомби на свежих постерах «Что если?»

Выходящий на этой неделе новый эпизод анимационной антологии Marvel Studios «Что если?» расскажет о вселенной MCU, охваченной зомби-вирусом. В ней участники команды Мстителей во главе с Тони Старком, Стивом Роджерсом и Стивеном Стрэнджем продолжают воевать со злом, пусть от живых людей в них мало что осталось — супергерои превратились в ходячих мертвецов.

В честь выхода свежего эпизода мультсериала стриминговый сервис опубликовал подборку персонажных постеров с малопривлекательными марвеловскими героями.