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Первоисточники: twitter.comtwitter.com Прямая ссылка на новость:

Тони Старк, Капитан Америка и Доктор Стрэндж в команде зомби на свежих постерах «Что если?»

Выходящий на этой неделе новый эпизод анимационной антологии Marvel Studios «Что если?» расскажет о вселенной MCU, охваченной зомби-вирусом. В ней участники команды Мстителей во главе с Тони Старком, Стивом Роджерсом и Стивеном Стрэнджем продолжают воевать со злом, пусть от живых людей в них мало что осталось — супергерои превратились в ходячих мертвецов.

В честь выхода свежего эпизода мультсериала стриминговый сервис опубликовал подборку персонажных постеров с малопривлекательными марвеловскими героями.

Постеры сериала «Что если?» Постеры сериала «Что если?» Постеры сериала «Что если?» Постеры сериала «Что если?» Постеры сериала «Что если?»
Теги
ПостерыГалереяЧто если?MarvelDisney+
Комментарии (1)

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