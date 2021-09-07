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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Коллега по «Мандалорцу» поддержала Джину Карано

Источник: Disney

После увольнения Джины Карано из «Мандалорца» прошло уже больше полугода, а её коллеги по сериалу по-прежнему хранят молчание. Оно и понятно — сезонов впереди может быть много, а заменить даже исполнителя главной роли в данном случае очень легко. Однако, нашёлся отважный человек, поддержавший актрису — Эмили Суоллоу, сыгравшая в первом сезоне небольшую, но важную роль предводителя мандалорцев.

Если в двух словах, Карано — душка, и свободу слова ещё никто не отменял:

С самого начала в Джине меня впечатлило то, как она интересуется мнениями других людей и всячески приветствует их.

Я мало знаю о том, что произошло, и не обладаю информацией изнутри. Могу лишь сказать лишь то, что Джина — прекрасный человек. Меня совершенно сбивает с толку культура отмены, с которой мы имеем дело. Ненависть, которую она несет, и нежелание слушать другую сторону очень опасны. В нашей стране есть такая замечательная вещь, как свобода слова. Мы можем слышать то, что нам не нравится, можем не соглашаться с этим, и это нормально.

Карано меж тем недавно получила первую роль после «Мандалорца» — экшен-триллер о суровой женщине в поисках расплаты выйдет уже в начале следующего года. Что до спин-оффа «Звёздных войн», съёмки третьего сезона должны вот-вот стартовать, а премьеру стоит ждать не раньше, чем через год.

Теги
Мандалорец
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Источник фотографий: Depositphotos

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