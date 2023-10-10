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«Реальные пацаны» в сказке — вышел тизер нового сериала с Николаем Наумовым

Холодная шаурма может привести к непредсказуемым последствиям. Отечественный онлайн-кинотеатр Okko презентовал тизер многосерийной сказочной комедии «Волшебный участок» с Николаем Наумовым («Реальные пацаны») в главной роли. Режиссёр — Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), сценарист — Александр Носков («Капельник»). Даты выхода у сериала пока нет, но обещают скорую премьеру.

Наумов играет бывшего полицейскому Лёху, которому приходится взять на себя опеку восьмилетней племянницы и устроиться на работу в непростой участок. Преступники, которых ловит Лёха, в прямом смысле слова сказочные — Змей Горыныч, Баба Яга и иже с ними. Злодеяния Горыныча как раз освещает тизер.

В актёрском составе также значатся Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Ольга Медынич, Никита Кологривый и другие.

И баннер нового сериала:

Постеры сериала «Волшебный участок»
Теги
ВидеоВолшебный участок
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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