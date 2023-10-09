«Футурама» по-нашему? Вышел тизер криминальной комедии «Отмороженные»

Кто-то, кажется, слегка вдохновился «Футурамой». Отечественный онлайн-кинотеатр more.tv выкатил тизер многосерийной криминальной комедии «Отмороженные» с Владом Коноплёвым («Король и Шут») и Денисом Васильевым в главных ролях.

Молодые бандиты из 90-х отправились выбивать долг из какого-то несчастного, но случайно угодили в криокамеру и очнулись в 2022-м. Парни, мягко говоря, интеллектом не блещут, поэтому пройдёт некоторое время, прежде чем они сообразят, как сильно изменилась действительность. Но понять мало — надо ещё к ней приспособиться и научиться жить в новых реалиях.