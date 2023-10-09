 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Карла Гуджино явилась карать богачей в свежем тизере «Падения дома Ашеров»
Реклама
   

Реклама

ООО "Леста Геймс Эдженси", ИНН 9705161726, рекламодатель ЕРИР #a-26714

Токен: 4CQwVszH9pUmoq23Aze

• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
553

«Футурама» по-нашему? Вышел тизер криминальной комедии «Отмороженные»

Кто-то, кажется, слегка вдохновился «Футурамой». Отечественный онлайн-кинотеатр more.tv выкатил тизер многосерийной криминальной комедии «Отмороженные» с Владом Коноплёвым («Король и Шут») и Денисом Васильевым в главных ролях.

Молодые бандиты из 90-х отправились выбивать долг из какого-то несчастного, но случайно угодили в криокамеру и очнулись в 2022-м. Парни, мягко говоря, интеллектом не блещут, поэтому пройдёт некоторое время, прежде чем они сообразят, как сильно изменилась действительность. Но понять мало — надо ещё к ней приспособиться и научиться жить в новых реалиях.

Теги
ВидеоОтмороженные
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

34Жecть кaк oнa ecть — вышeл pacшиpeнный тpeйлep тpиллepa «Фишep»

Тоже интересно

3«Apкнaйтc: Зимнee yeдинeниe» — втopoй тpeйлep aнимe oт cтyдии Yostar Pictures 0Aнoнcиpoвaли кpoccoвep Лиги Cпpaвeдливocти, Гoдзиллы и Kинг Koнгa 3«Moбильный дocпex Гaндaм: Peквиeм вoзмeздия» — тизep и aнoнc нoвoгo aнимe фpaнчaйзa 0NewJeans мoгyт зaпpeтить пo пoлитичecким пpичинaм 11Maлoвaтo бyдeт! «Heyдepжимыe 4» мoгyт пoвтopить пeчaльнyю кaccoвyю cyдьбy тpeтьeй чacти

Далее на КГ

0
Портреты жертв на постерах хоррора «Падение дома Ашеров»
 0
Дэрилу угрожают в трейлере финала первого сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»
 12
«Иван Васильевич меняет всё!» показал свои первые кадры
 0
Всё очень нестабильно на свежих постерах второго сезона «Локи»
 0
Финал «Короны» получил две даты выхода (видео)
 4
Анджелина Джоли — оперная дива на первых кадрах байопика «Мария»
 1
«Лучший в мире ассасин, переродившийся в другом мире аристократом» — анонс второго сезона аниме про убийцу-попаданца
 0
«Негодник, которому не снилась девушка с кожаным рюкзаком» — трейлер и дата выхода второго фильма-сиквела
 9
«Отечественные комиксы — не очень»: вышел первый трейлер сиквела «Майор Гром: Игра»
 4
«Изгоняющий дьявола: Верующий» занял первое место, но не оправдал ожиданий
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры KГ игpaeт: Song of Horror, эпизoд IV
 
Heyзнaвaeмыe Kapa Дeлeвинь и Kим Kapдaшьян в тизepe 12 ceзoнa «Aмepикaнcкoй иcтopии yжacoв»
 
Аниме «Mиcтикa, юныe дeвы и зaгaдoчнoe иcчeзнoвeниe» — cэйю и пpимepнaя дaтa выxoдa aнимe пpo миcтичecкиe paccлeдoвaния и фaнcepвиc
 
Кино «Убийцы цвeтoчнoй лyны» Cкopceзe пoкaзaли cвoи пocтepы — c Лeoнapдo Дикaпpиo и Poбepтoм Дe Hиpo
 
Аниме «Злoдeйкa 99-гo ypoвня» — тpeйлep aнимe пpo oчepeднyю пoпaдaнкy в oтoмэ-игpy
 
Аниме «Mиpy» — aнoнc opигинaльнoгo aнимeaнимe
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 517: Одна большая проблема
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
5ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru