Портреты жертв на постерах хоррора «Падение дома Ашеров»

Участь этих людей в целом предрешена, поэтому можно не сильно-то скрытничать во время промо-кампании. В сети появилось дополнение к арт-галерее мистического ужастика Майка Флэнегана «Падение дома Ашеров». И свежие персональные постеры красноречиво говорят о будущем этих нехороших людей. Пожалуй, тайной остаётся лишь судьба юриста Ашеров, которого играет Марк Хэмилл. Его портрет вроде бы остался в неприкосновенности.

Мини-сериал, представляющий собой современную интерпретацию одноимённого рассказа Эдгара Алана По, выходит на цифровой платформе 12 октября.