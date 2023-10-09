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Портреты жертв на постерах хоррора «Падение дома Ашеров»

Участь этих людей в целом предрешена, поэтому можно не сильно-то скрытничать во время промо-кампании. В сети появилось дополнение к арт-галерее мистического ужастика Майка Флэнегана «Падение дома Ашеров». И свежие персональные постеры красноречиво говорят о будущем этих нехороших людей. Пожалуй, тайной остаётся лишь судьба юриста Ашеров, которого играет Марк Хэмилл. Его портрет вроде бы остался в неприкосновенности.

Мини-сериал, представляющий собой современную интерпретацию одноимённого рассказа Эдгара Алана По, выходит на цифровой платформе 12 октября.

Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров» Постеры сериала «Падение дома Ашеров»
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ГалереяПадение дома Ашеров
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