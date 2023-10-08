Новые сериалы недели: Карла Гуджино в «Падении дома Ашеров», Бри Ларсон в «Уроках химии»

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Okko

В одной из новелл парень соглашается завести ребёнка со своей лучшей подругой, не подозревая о её коварном плане. В другой — случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс её убеждениям. А спор двух незнакомцев о феминизме решается в постели, где женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.