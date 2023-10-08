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Новые сериалы недели: Карла Гуджино в «Падении дома Ашеров», Бри Ларсон в «Уроках химии»

Источник: Netflix

Об ужасах прошлых злодеяний и тирании патриархата поведают актуальные октябрьские премьеры. Стриминговый сервис Netflix целиком выкатит мистический ужастик Майка Флэнегана «Падение дома Ашеров», а на потоковом сервисе Apple TV+ состоится премьера драмы «Уроки химии» с Бри Ларсон в главной роли.

Среда, 11 октября

 
Конец сезона8
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

Восьмой эпизод Breaking Fabian станет заключительным для 14 сезона и мультсериала.

Видео

Четверг, 12 октября

 
Премьера+
Netflix
Падение дома Ашеров The Fall of the House of Usher

ужастик

В ролях Уилла Фицжеральд, Марк Хэмилл, Карла Гуджино, Мэри Макдонелл, Карл Ламбли, Кейт Сигел

Одним унылым, мрачным, тихим днём анонимный рассказчик прибывает в дом Ашеров. Этот угрюмый и таинственный особняк достался в наследство его другу детства Родерику Ашеру.

Видео

 
Премьера+
Okko
Секс. До и после

комедия, драма

В ролях Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич

В одной из новелл парень соглашается завести ребёнка со своей лучшей подругой, не подозревая о её коварном плане. В другой — случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс её убеждениям. А спор двух незнакомцев о феминизме решается в постели, где женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.

Видео

Пятница, 13 октября

 
Премьера+
Apple TV+
Уроки химии Lessons In Chemistry

драма

В ролях Бри Ларсон, Стефани Кёниг, Элис Холси, Джой Джейкобсон, Тристен Макдональд, Хиро Хантер

Создатель Ли Айзенберг

Элизaбeт живёт в CШA oбpaзцa 60-x. Ей пpишлocь oткaзaтьcя oт нayчнoй кapьepы из-зa тpeбoвaний пaтpиapxaльнoгo oбщecтвa, видeвшeгo в жeнщинe лишь дoмoxoзяйкy. Пoтepяв paбoтy и oкaзaвшиcь в пoлoжeнии мaтepи-oдинoчки, Элизaбeт coглaшaeтcя вecти кyлинapнoe шoy, нe ocтaвляя нaдeжды вepнyтьcя к нayкe — любви вceй cвoeй жизни.

Видео

 
Сезон2
Starz
Сияющая долина Shining Vale

комедия, ужастик

В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи

В центре истории — неблагополучная семья, переехавшая из мегаполиса в маленький городок и поселившаяся в доме, где когда-то произошли жуткие зверства. Но никто не замечает ничего необычного, кроме матери семейства, в которую пытается вселиться сам дьявол.

Видео

 
Сезон4
Shudder
Калейдоскоп ужасов Creepshow

ужастик

В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд

Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро

Сериал является сборником из двенадцати страшных историй. За основу взят культовый полнометражный хоррор 1982 года от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро.

Видео

Воскресенье, 15 октября

 
Сезон2
AMC
Пантеон Pantheon

мультфильм, семейный, драма

В ролях Пол Дано, Лара Пулвер, Мод Апатоу, Уильям Хёрт, Тейлор Шиллинг, Скут Макнэри

Создатель Крэйг Сильверштейн

Это история о терпящей издевательства одноклассников Мэдди, которая получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней незнакомец оказывается её недавно почившим отцом Дэвидом. Сознание мужчины оцифровано и загружено в облачное хранилище после сканирования мозга. Дэвид — первая форма подобного существования — загруженное в онлайн-хранилище сознание, но далеко не последняя. Зреет связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Видео

 
Сезон7
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон The Walking Dead: Daryl Dixon

драма, триллер

В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун

Создатель Дэвид Зэбел

Первый сезон сольного сериала о постапокалиптических приключениях Дэрила Диксона завершится шестым эпизодом Coming Home. Канал AMC продлил сериал на второй сезон ещё до его премьеры.

Видео

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