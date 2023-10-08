Телеовощи. Выпуск 517: Одна большая проблема

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:01 —
|Tpeйлep дpaмeди «Ceкc. Дo и пocлe»
|10:52 —
|Bтopoй ceзoн «Mиpoтвopцa» yжe в paбoтe
|13:52 —
|Тpeйлep cepиaлa «Пиpaтки»
|19:46 —
|Тpeйлep кpиминaльнoй дpaмы «Убить Pитy»
|25:01 —
|«Acoкa» зaвepшилacь, чтoбы вepнyтьcя?
|27:07 —
|«Поколение „Ви“» (Gen V) — 1x01—02
|53:53 —
|«Кастлвания: Ноктюрн» (Castlevania: Nocturne) — 1x01—07
|01:19:24 —
|«Крапополис» (Krapopolis) — 1x01
|01:28:20 —
|«Голяк» — 5x01
|01:36:39 —
|«Асока» — 1x08 (финал сезона)
|01:43:59 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 1x03—04
|01:48:01 —
|«Скрежет металла» — 1x09—10 (финал сезона)
|01:56:57 —
|«Кибердеревня» — 1х02—04
|02:04:55 —
|«Чаки» — 2x06
|02:08:02 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x07
|02:16:49 —
|«Пассажир» — 1x05
|02:23:48 —
|«Безумцы» — 2x08
|02:32:52 —
|«Сверхъестественное» — 1x15
|02:38:59 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x01—02
|02:51:26 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x04
|02:58:43 —
|«Задача трёх тел» — 1x05
|03:05:52 —
|«Футурама» — 7x23
|03:11:50 —
|«Драконий жемчуг» — 29—30
|03:15:35 —
|«Спаун. Том 3»
|03:26:23 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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